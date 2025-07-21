Эти меры гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области помогают людям справиться с бедой.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области предоставляется Обществом Красного Креста в рамках важного проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области предоставляется в рамках программы Психосоциальная поддержка. Волонтеры и работники организации прилагают максимальные усилия, чтобы содействовать тем, кто больше всего в этом нуждается. Среди категорий, которые находятся под особым вниманием:

Пожилые люди, оставшиеся одинокими или не имеющие доступа к необходимому уходу

Лица с инвалидностью, часто не могут обеспечить себе элементарные условия для жизни

Семьи, потерявшие близких, пострадали от обстрелов или были вынуждены покинуть дома

Многодетные семьи, нуждающиеся в дополнительных ресурсах для выживания

Демобилизованные военнослужащие и члены их семей, вернувшиеся к мирной жизни с фронта

Представители национальных меньшинств

Другие категории людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах

С первых дней эскалации войны Красный Крест организовал оказание первой психологической помощи и базовой психосоциальной поддержки вынужденно перемещенным лицам. Она оказывается как в местах временного размещения, так и в новых местах проживания, куда люди прибывают после эвакуации.

Волонтеры оказывают поддержку и в пунктах выдачи гуманитарки, где часто собираются многие люди, истощенные и физически, и психологически.

В рамках групповой организуются:

– Занятия с элементами творчества

– Семейные мероприятия

– Структурированные занятия для детей

– Активные игры для снижения стресса

– Групповые разговоры, способствующие сплоченности сообщества

– Психоэдукационные сессии для взрослых

Эти меры гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области дают людям справиться с психологической нагрузкой, научиться заботиться о себе и своих близких, повысить уровень собственной стрессоустойчивости, а также вновь ощутить поддержку со стороны других.

Индивидуальная предоставляется в формате:

– Личных визитов волонтеров на дом

– Консультаций в телефонном режиме

Это позволяет наладить эмоциональный контакт с теми, кто по разным причинам не может присоединиться к групповым встречам.

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