Враховуйте ці обмеження руху в Чернівцях при складанні щоденних маршрутів.

Обмеження руху в Чернівцях запровадили одразу на двох вулицях у центрі міста, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Чернівецька міська рада.

У місті повністю зупинили рух транспорту на вулицях Сіді Таль та Адама Міцкевича. Це обмеження руху в Чернівцях стосується перехресть із вулицею Лесі Українки. Такі зміни запровадили у зв’язку з капітальним ремонтом тротуарів на ділянці.

Під час реконструкції інфраструктури працівники облаштовуватимуть підвищені пішохідні переходи. Через це проїзд буде неможливим до 29 серпня включно. У міській раді закликають водіїв заздалегідь планувати пересування та враховувати чинні обмеження.

Крім того, у місті діють ще кілька тимчасових часткових заборон:

вул. Вокзальна (від буд. №38 до №38-А) – до 30 липня 2025 року .

Причина: ремонт зливового перехвату.

вул. Героїв Майдану (від Соборної площі до вул. Садової) – з 17 по 27 липня 2025 року , із забороною паркування з 09:00 до 16:30 .

Причина: реконструкція електромереж.

перехрестя вул. Е. Тангля та вул. М. Ткача – з 18 липня по 1 жовтня 2025 року.

Причина: поточний ремонт дорожнього покриття.

Враховуйте ці обмеження руху в Чернівцях при складанні щоденних маршрутів, стежте за дорожніми знаками й оновленнями щодо завершення робіт. Окрім цього, варто виділяти більше часу на дорогу та враховувати, що можливі затори, особливо в години пік.

До слова, також повідомлялося про про заборону нічного пересування мотоциклів, моторолерів та іншого шумного двоколісного транспорту на території всіх населених пунктів Глибоцької громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни