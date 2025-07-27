Учитывайте эти ограничения в Черновцах при составлении ежедневных маршрутов.

Ограничение движения в Черновцах было введено сразу на двух улицах в центре города, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Черновицкий городской совет .

В городе полностью остановили движение транспорта по улицам Сиди Таль и Адама Мицкевича. Это ограничение движения в Черновцах касается перекрестков с улицей Леси Украинки. Такие изменения были введены в связи с капитальным ремонтом тротуаров на участке.

В ходе реконструкции инфраструктуры работники будут обустраивать повышенные пешеходные переходы. Поэтому проезд будет невозможен до 29 августа включительно. В городском совете призывают водителей заранее планировать передвижение и учитывать действующие ограничения.

Кроме того, в городе действуют еще несколько временных частичных запретов:

ул. Вокзальная (от д. №38 до №38-А) – до 30 июля 2025 года .

Причина: ремонт ливневого перехвата.

ул. Героев Майдана (от Соборной площади до ул. Садовой) – с 17 по 27 июля 2025 года , с запретом парковки с 09:00 до 16:30 .

Причина: реконструкция электросетей.

перекресток ул. Э. Тангля и ул. М. Ткача – с 18 июля по 1 октября 2025 года .

Причина: ремонт дорожного покрытия.

Учитывайте эти ограничения движения в Черновцах при составлении ежедневных маршрутов, следите за дорожными знаками и обновлениями по завершению работ. Кроме этого, следует выделять больше времени на дорогу и учитывать, что возможны пробки, особенно в часы пик.

К слову, также сообщалось о запрете ночного передвижения мотоциклов, мотороллеров и другого шумного двухколесного транспорта на территории всех населенных пунктов Глубокского общества.

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