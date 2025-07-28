Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все доступнішою і різноманітнішою.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі стала реальністю, адже торгові мережі, ринки та заклади харчування охоче приймають досвідчених кандидатів поважного віку.

Мережа бірмаркетів Hop Hey, що працює понад 15 років і має понад 300 магазинів у місті, шукає продавців-консультантів. Зарплата коливається від 22 300 до 26 400 гривень, графік гнучкий: 3/3 або 2/2 із робочим часом з 10:00 до 22:00. Компанія забезпечує навчання, оплачуване стажування та розвозку на таксі у разі форс-мажорів. Достатньо базових навичок роботи з ПК, комунікабельності та активності. Вже багато регіональних керівників починали саме тут.

Інша цікава пропозиція — кухня-кондитерська ФОП «Летючий Д.Ю.», що поєднує виробництво авторемонтних послуг та кондитерських виробів. Вакансія кухаря-кондитера передбачає виготовлення тортів, безе, шоколаду, льодяників, а також розробку нових десертів. Зарплата — 20 000–27 000 грн, робочі дні — з понеділка по п’ятницю, 8:00–18:00. Важливий досвід від року і бажання розвиватися у кулінарній сфері. Відкриті для студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів, адже цінують кожного співробітника.

Крім того, Нагорний ринок у Дніпрі запрошує на посаду прибиральниці з оплатою від 13 500 до 18 000 гривень. Графік змін 2/2 (08:00–20:00), обов'язки полягають в підтримці чистоти в торгових залах. Вимоги прості: охайність, добрий стан здоров’я, відсутність шкідливих звичок. Особливо чекають на пенсіонерів, які шукають спокійної роботи з стабільним доходом.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все доступнішою і різноманітнішою — вона допомагає не лише підзаробити, а й залишатися соціально активними, підтримувати зв’язки та покращувати якість життя.

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