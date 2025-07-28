Работа для пенсионеров в Днепре становится все доступнее и разнообразнее.

Работа для пенсионеров в Днепре стала реальностью, ведь торговые сети, рынки и заведения питания охотно принимают опытных кандидатов преклонного возраста.

Сеть бирмаркетов Hop Hey, работающая более 15 лет и имеющая более 300 магазинов в городе, ищет продавцов-консультантов . Зарплата колеблется от 22 300 до 26 400 гривен, график гибкий: 3/3 или 2/2 с рабочим временем с 10:00 до 22:00. Компания обеспечивает обучение, оплачиваемую стажировку и развозку на такси в случае форс-мажоров. Достаточно базовые навыки работы с ПК, коммуникабельности и активности. Уже многие региональные руководители начинали именно здесь.

Другое интересное предложение – кухня-кондитерская ФЛП «Летучий Д.Ю.», сочетающая производство авторемонтных услуг и кондитерских изделий. Вакансия повара-кондитера предполагает изготовление тортов, безе, шоколада, леденцов, а также разработку новых десертов. Зарплата - 20 000-27 000 грн, рабочие дни - с понедельника по пятницу, 8:00-18:00. Немаловажен опыт от года и желание развиваться в кулинарной сфере. Открыты для студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров, ведь ценят каждого сотрудника.

Кроме того, Нагорный рынок в Днепре приглашает на должность уборщицы с оплатой от 13500 до 18000 гривен. График изменений 2/2 (08:00–20:00), обязанности состоят в поддержании чистоты в торговых залах. Требования просты: чистоплотность, хорошее состояние здоровья, отсутствие вредных привычек. Особенно ждут пенсионеров, которые ищут спокойную работу со стабильным доходом.

Работа для пенсионеров в Днепре становится все доступнее и разнообразнее - она помогает не только подзаработать, но и оставаться социально активными, поддерживать связи и улучшать качество жизни.

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