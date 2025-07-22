Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі досі надається, тож люди, які втікали від війни мають можливість ним скористатися.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі наразі доступне завдяки кільком державним ініціативам, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі призначене для людей, які втратили дах над головою через війну. Ідеться саме про нерухомість у комунальній власності, яке надається офіційно, через процедуру квартирного обліку.

Переселенці, що зареєстровані в Єдиній базі даних як внутрішньо переміщені особи, можуть звернутися до місцевої громади, де проживають зараз, і подати заяву.

Прихисток надається без оплати за сам факт проживання, платити потрібно виключно за комунальні послуги. Тут є визначений строк: нерухомість дається на рік із можливістю подовження.

Право на безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі мають особи, які не володіють своїм домом або мають менше 13,65 квадратних метра на кожного члена сім’ї або 35,22 квадратного метра на домогосподарство.

Важливо, що право на проживання зберігається протягом дії воєнного стану і ще пів року після його завершення. Перевагу мають багатодітні родини, жінки при надії, пенсіонери, родини з дітьми та люди, чий будинок взагалі непридатний для життя.

Окремо варто сказати про тих, хто хоче поліпшити свої житлові умови. У цьому разі йдеться вже про облік громадян, які не просто втратили дім, а й мають підстави для тривалого користування новим домом. Йдеться про людей, які належать до певних пільгових категорій.

Серед них учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих військових, а також сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: Факти.

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