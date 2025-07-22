Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре до сих пор предоставляется, поэтому люди, которые бежали от войны, могут им воспользоваться.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре пока доступно благодаря нескольким государственным инициативам, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предназначено для людей, потерявших крышу над головой из-за войны. Речь идет именно о недвижимости в коммунальной собственности, которая предоставляется официально через процедуру квартирного учета.

Переселенцы, зарегистрированные в Единой базе данных как внутренне перемещенные лица, могут обратиться в местное сообщество, где проживают сейчас, и подать заявление.

Приют предоставляется без оплаты за сам факт проживания, платить нужно исключительно за коммунальные услуги. Здесь есть определенный срок: недвижимость дается на год с возможностью продления.

Право на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре имеют лица, не владеющие своим домом или имеющие менее 13,65 квадратных метра на каждого члена семьи или 35,22 квадратных метра на домохозяйство.

Важно, что право на жительство сохраняется в течение действия военного положения и еще полгода после его завершения. Предпочтительны многодетные семьи, женщины при надежде, пенсионеры, семьи с детьми и люди, чей дом вообще непригоден для жизни.

Отдельно следует сказать о тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия. В этом случае речь идет уже об учете граждан, не просто потерявших дом, но и имеющих основания для длительного пользования новым домом. Речь идет о людях, относящихся к определенным льготным категориям.

Среди них участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших военных, а также сироты или дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет и имеющие статус внутренне перемещенных лиц.

Источник: Факты .

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