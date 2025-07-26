Сім’ї мають змогу забезпечити себе необхідними безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі у складний період.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати через благодійну організацію "Карітас Україна", повідомляє Politeka.net.

На сайті організаційї йдеться про проєкт, в рамках роботи якого, українці можуть розраховувати на продуктові набори.

Так, продовжується впровадження масштабного гуманітарного проєкту Emergency Appeal 2025, спрямованого на підтримку людей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Ініціатива передбачає надання всебічної допомоги у кількох важливих напрямках, які охоплюють основні потреби постраждалого населення.

Продовольча безпека.

У рамках цього напряму здійснюється розподіл безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, а також надається підтримка людям, які були змушені евакуюватися з небезпечних районів. Завдяки цій допомозі сім’ї мають змогу забезпечити себе необхідними безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі у складний період.

Вода, санітарія та гігієна.

Проєкт охоплює постачання гігієнічних наборів, що включають базові засоби особистої гігієни. Окрім цього, ведеться робота над покращенням санітарно-гігієнічних умов у місцях тимчасового проживання, зокрема у колективних центрах для внутрішньо переміщених осіб.

Тимчасове житло.

Особливу увагу приділено тим, хто втратив свої домівки. Проєкт забезпечує тимчасове розміщення таких людей, аби вони могли знайти прихисток і базову безпеку, доки не з’явиться можливість повернутися до рідного дому чи знайти постійне житло.

Цей важливий проєкт реалізується за підтримки Карітас України та Caritas Internationalis — організацій, які багато років працюють над наданням допомоги у кризових ситуаціях по всьому світу. Їхня місія — захищати гідність кожної людини, особливо у найважчі моменти життя.

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