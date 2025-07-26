Семьи могут обеспечить себя необходимыми бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье в сложный период.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить через благотворительную организацию "Каритас Украина", сообщает Politeka.net.

На сайте организации идет речь о проекте, в рамках работы которого, украинцы могут рассчитывать на продуктовые наборы.

Так, продолжается внедрение масштабного гуманитарного проекта Emergency Appeal 2025, направленного на поддержку людей, пострадавших в результате полномасштабной войны. Инициатива предусматривает всестороннюю помощь в нескольких важных направлениях, которые охватывают основные потребности пострадавшего населения.

Продовольственная безопасность.

В рамках этого направления осуществляется распределение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, а также оказывается поддержка людям, вынужденным эвакуироваться из опасных районов. Благодаря этой помощи семьи могут обеспечить себя необходимыми бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье в сложный период.

Вода, санитария и гигиена.

Проект включает поставки гигиенических наборов, включающих базовые средства личной гигиены. Кроме того, ведется работа по улучшению санитарно-гигиенических условий в местах временного проживания, в частности, в коллективных центрах для внутренне перемещенных лиц.

Временное жилье.

Особое внимание уделено тем, кто потерял свои дома. Проект обеспечивает временное размещение таких людей, чтобы они могли найти убежище и базовую безопасность до тех пор, пока не появится возможность вернуться в родной дом или найти постоянное жилье.

Этот важный проект реализуется при поддержке Каритас Украины и Caritas Internationalis — организаций, много лет работающих над оказанием помощи в кризисных ситуациях по всему миру. Их миссия – защищать достоинство каждого человека, особенно в самые трудные моменты жизни.

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