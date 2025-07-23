У Запоріжжі готується запуск нового онлайн-реєстру, який відкриє можливості для ВПО в пошуку безкоштовного житла.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі передбачає не просто про базу даних, а повноцінний інтерактивний ресурс із фото, описами та функцією подання заявки, повідомляє Politeka.

Про це інформує народний депутат України, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

Реєстр збиратиме інформацію про наявну державну та комунальну нерухомість, зокрема гуртожитки, житлові приміщення, санаторії, а також занедбані об’єкти, які ще можуть бути відновлені.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі стане частиною всеукраїнської ініціативи, мета якої упорядкувати наявні ресурси і зробити процес розподілу будинків максимально зрозумілим. За його нардепа, усе починається з інвентаризації майна, яку вже запустили по всіх областях країни.

На першому етапі сформовані координаційні комісії, які збирають та упорядковують інформацію про кожен об’єкт. Далі до справи беруться районні комісії, які виїжджають на місця, перевіряють технічний стан будівель, фотографують і визначають, чи потрібна реконструкція.

Після цього результати надсилаються назад на регіональний рівень, де все завантажується на спеціальний вебресурс.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна буде побачити на карті, яка показуватиме всі доступні об’єкти. Переселенці зможуть переглядати адреси, фото, короткий опис і залишати заявку.

У майбутньому до реєстру можуть включити й приватні об’єкти, які вже давно стоять недобудованими. Якщо власник погодиться, їх можна добудувати за участі держави або донорських фондів, щоб передати будівлю переселенцям.

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