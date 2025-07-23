В Запорожье готовится запуск нового онлайн-реестра, который откроет возможности для ВПЛ в поиске бесплатного жилья.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предполагает не просто базу данных, а полноценный интерактивный ресурс с фото, описаниями и функцией подачи заявки, сообщает Politeka.

Об этом сообщает народный депутат Украины, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПО Павел Фролов.

Реестр будет собирать информацию об имеющейся государственной и коммунальной недвижимости, в частности, общежития, жилые помещения, санатории, а также заброшенные объекты, которые еще могут быть восстановлены.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье станет частью всеукраинской инициативы, цель которой упорядочить имеющиеся ресурсы и сделать процесс распределения домов максимально понятным. По его нардепу, все начинается с инвентаризации имущества, уже запущенного по всем областям страны.

На первом этапе сформированы координационные комиссии, которые собирают и упорядочивают информацию о каждом объекте. Далее за дело берутся районные комиссии, которые выезжают на места, проверяют техническое состояние зданий, фотографируют и определяют, нужна ли реконструкция.

После этого результаты посылаются обратно на региональный уровень, где все загружается на специальный веб-ресурс.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно будет увидеть на карте, которая будет показывать все доступные объекты. Переселенцы смогут просматривать адреса, фотографии, краткое описание и оставлять заявку.

В будущем в реестр могут включить и частные объекты, которые уже давно стоят недостроенными. Если собственник согласится, то их можно достроить с участием государства или донорских фондов, чтобы передать здание переселенцам.

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