Дефіцит продуктів у Запоріжжі, як і в інших регіонах, став особливо помітним саме через падіння внутрішніх обсягів.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі може загостритись через критичну нестачу жита, що охопила всю Україну, повідомляє Politeka.

Експерти попереджають: ціна на житній хліб невдовзі сягне історичного максимуму — до 40–50 гривень за буханець. Причина — відсутність внутрішнього вирощування зернової культури, що змусить пекарів орієнтуватися на імпортну сировину.

Як зазначає очільник галузевої спілки Родіон Рибчинський, уже зараз ситуація виглядає тривожно. Виробники хліба частково імпортують необхідне борошно з країн Європи, однак вартість такої продукції значно перевищує внутрішню. Минулого року тонна жита коштувала приблизно 6–7 тисяч гривень, нині ж ціни зросли до 12–14 тисяч. Житнє борошно подорожчало ще різкіше: з 10 до 20 тисяч за тонну.

Основна проблема полягає в економічній незацікавленості аграріїв. Жито дає менший урожай порівняно з іншими зерновими, що знижує прибутковість його вирощування. До того ж тривалий імпорт із Білорусі зруйнував потребу в розвитку вітчизняного виробництва. Але нині, коли ці постачання практично припинилися, дефіцит став неминучим. Дефіцит продуктів у Запоріжжі, як і в інших регіонах, став особливо помітним саме через падіння внутрішніх обсягів.

За словами фахівців, подальше підвищення собівартості змусить частину виробників відмовитись від випуску житніх хлібобулочних виробів. Також імпортне борошно не завжди відповідає потрібним стандартам, що поглиблює виробничі труднощі. Попри негативні прогнози, є надія на відновлення балансу. Якщо нинішні ціни збережуться, українські фермери, ймовірно, почнуть активно розширювати площі під житом у сезоні 2026/2027.

Однак до повної стабілізації ринку залишилося щонайменше два роки, протягом яких країна проходитиме період адаптації, перегляду агрополітики та зміни підходів до забезпечення продовольчої безпеки.

Джерело: obozrevatel

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: виплату можуть оформити українці, які належать до певних категорій.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області: де можна отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: як українцям отримати виплати від ООН, покрокова інструкція.