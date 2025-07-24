Дефицит продуктов в Запорожье, как и в других регионах, стал особенно заметен именно из-за падения внутренних объемов.

Дефицит продуктов в Запорожье может обостриться из-за критической нехватки ржи, охватившей всю Украину, сообщает Politeka.

Эксперты предупреждают: цена на ржаной хлеб вскоре достигнет исторического максимума – до 40–50 гривен за буханку. Причина – отсутствие внутреннего выращивания зерновой культуры, что заставит пекарей ориентироваться на импортное сырье.

Как отмечает глава отраслевого союза Родион Рыбчинский, уже сейчас ситуация выглядит тревожно. Производители хлеба частично импортируют необходимую муку из Европы, однако стоимость такой продукции значительно превышает внутреннюю. В прошлом году тонна ржи стоила примерно 6–7 тысяч гривен, сейчас цены выросли до 12–14 тысяч. Ржаная мука подорожала еще резче: с 10 до 20 тысяч за тонну.

Основная проблема заключается в экономической незаинтересованности аграриев. Рожь дает меньший урожай по сравнению с другими зерновыми, что снижает прибыльность его выращивания. К тому же, продолжительный импорт из Беларуси разрушил потребность в развитии отечественного производства. Но сейчас, когда эти поставки практически прекратились, дефицит стал неизбежен. Дефицит продуктов в Запорожье, как и в других регионах, стал особенно заметен именно из-за падения внутренних объемов.

По словам специалистов, дальнейшее повышение себестоимости заставит часть изготовителей отказаться от выпуска ржаных хлебобулочных изделий. Также импортная мука не всегда отвечает нужным стандартам, что усугубляет производственные трудности. Несмотря на негативные прогнозы, есть надежда на восстановление баланса. Если нынешние цены сохранятся, украинские фермеры, вероятно, начнут активно расширять площади под рожью в сезоне 2026/2027.

Однако до полной стабилизации рынка осталось минимум два года, в течение которых страна будет проходить период адаптации, пересмотра агрополитики и изменения подходов к обеспечению продовольственной безопасности.

Источник: obozrevatel

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