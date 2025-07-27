Дефіцит продуктів у Одеській області при цьому є лише одним із можливих регіональних проявів глобальних процесів, що впливають на цінову політику.

Дефіцит продуктів у Одеській області може стати частиною глобальної тенденції через нестачу яблучного концентрату на світовому ринку, повідомляє Politeka.

Згідно з оцінками аналітиків, саме цей фактор здатен вплинути як на вартість сировини в Україні, так і на рентабельність виробництва. Експерти вважають, що теперішня ситуація зі зростанням попиту на концентрати, зокрема з боку міжнародних компаній, відкриває нові перспективи для вітчизняного садівництва.

Співвласник підприємства з Чернівецької області Владислав Макаренко зазначає: через дефіцит апельсинового аналога, а також високі ціни на цукор, відомі бренди — на кшталт Coca-Cola — почали активніше закуповувати саме яблучний концентрат. Цей процес уже вплинув на внутрішні закупівельні ціни, адже якісні плоди нині часто спрямовують не на реалізацію, а на виробництво соку. Така тенденція, за словами фахівця, дозволяє господарствам уникати збитків — адже переробка стає вигідною навіть у разі пошкодження врожаю.

Своєю чергою, ситуація минулого року, коли через негоду сади практично не дали плодів, стала поштовхом до відновлення. Поточного сезону очікується помітно кращий результат: завдяки «відпочинку» дерева почали давати більше зав’язі, ймовірно, забезпечивши стабільне наповнення ринку. Водночас у випадку надвиробництва господарствам радять не знижувати ціни, а вкладати врожай у сховища.

Утім, повної ясності досі немає: якщо погодні умови зміняться, ситуація може повторити попередній рік, коли частину найкращих яблук довелося зливати на сік. У разі стабільного врожаю Україна має шанс не лише задовольнити внутрішній попит, а й закріпитися на експортних позиціях.

Дефіцит продуктів у Одеській області при цьому — лише один із можливих регіональних проявів глобальних процесів, що впливають на цінову політику та доступність фруктів у роздрібному секторі.

Джерело: Agrotimes

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