Дефицит продуктов в Одесской области при этом является лишь одним из возможных региональных проявлений глобальных процессов, влияющих на ценовую политику.

Дефицит продуктов в Одесской области может стать частью глобальной тенденции из-за нехватки яблочного концентрата на мировом рынке, сообщает Politeka.

Согласно оценкам аналитиков именно этот фактор способен повлиять как на стоимость сырья в Украине, так и на рентабельность производства. Эксперты считают, что нынешняя ситуация с ростом спроса на концентраты, в частности, со стороны международных компаний, открывает новые перспективы для отечественного садоводства.

Совладелец предприятия из Черновицкой области Владислав Макаренко отмечает: из-за дефицита апельсинового аналога, а также высоких цен на сахар, известных брендов — типа Coca-Cola — начали активнее закупать именно яблочный концентрат. Этот процесс уже повлиял на внутренние закупочные цены, ведь качественные плоды часто направляют не на реализацию, а на производство сока. Такая тенденция, по словам специалиста, позволяет хозяйствам избегать убытков, ведь переработка становится выгодной даже в случае повреждения урожая.

В свою очередь, ситуация в прошлом году, когда из-за непогоды сады практически не принесли плодов, стала толчком к восстановлению. В текущем сезоне ожидается заметно лучший результат: благодаря «отдыха» деревья начали давать больше завязи, вероятно, обеспечив стабильное наполнение рынка. В то же время, в случае перепроизводства хозяйствам советуют не снижать цены, а вкладывать урожай в хранилища.

Впрочем, полной ясности нет: если погодные условия изменятся, ситуация может повторить предыдущий год, когда часть лучших яблок пришлось сливать на сок. В случае стабильного урожая у Украины есть шанс не только удовлетворить внутренний спрос, но и закрепиться на экспортных позициях.

Дефицит продуктов в Одесской области при этом лишь одно из возможных региональных проявлений глобальных процессов, влияющих на ценовую политику и доступность фруктов в розничном секторе.

Источник: Agrotimes

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения