Графік відключення світла в Дніпрі з 22 по 24 липня дозволить технічним службам провести необхідні заходи для стабільної роботи інфраструктури.

Графік відключення світла в Дніпрі з 22 по 24 липня охоплює різні райони міста та має на меті покращення надійності електромережі, повідомляє Politeka.

Інформацію про знеструмлення надає ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

У вівторок, 22 липня, енергопостачання буде призупинене в період із 08:00 до 18:00 на таких об’єктах: вул. Незалежності (будинки №8, 14, 14А, 18, 18Б, 18Д, 18К, 20, 20А, 22, 22А, 24, 28, 30, 32), Братів Горобців (№47, 49), Надії Алексєєнко (№108, 112), Кедрова (№47) та Данила Нечая (непарна сторона з №7 по №19 включно).

У цей же день, із 09:00 до 21:00, роботи торкнуться мешканців вулиць Братів Горобців (№44А–64А), Криворізької (№12–20А), Павла Чубинського (№4–15А), Робочої (№89–99А, а також №148, 174–178Д), Театральної (№1А, 5А, 6) та провулка Верстатобудівельного (№4).

У середу, 23 липня, з 08:00 до 18:00 заплановане знеструмлення на вулицях Академіка Янгеля (№4, 8, 10, 30А) та Алана Шепарда (№11–13А). Пізніше, з 10:00 до 22:00, без електроенергії залишатимуться адреси по вул. Мечникова (№10, 13), Оздоровчій (№1–20), Левка Мацієвича (№5, 7) та Пирогова (№1–59, включно з парною та непарною нумерацією).

У четвер, 24-го, з 08:00 до 18:00 ремонтні роботи продовжаться за наступними адресами: проспект Богдана Хмельницького (№24К, 24М), проспект Олександра Поля (№129Б–137А), вулиця Литовська (№1), Алана Шепарда (№14–17Г), Академіка Янгеля (№12, 14), а також Незалежності (№29Б).

Мешканцям варто заздалегідь підготуватися до можливих незручностей, забезпечити збереження даних на електронних пристроях, а також не залишати техніку підключеною під час запланованих перерв. Графік відключення світла в Дніпрі з 22 по 24 липня дозволить технічним службам провести необхідні заходи для стабільної роботи інфраструктури.

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