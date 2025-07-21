График отключения света в Днепре с 22 по 24 июля позволит техническим службам провести необходимые меры по стабильной работе инфраструктуры.

График отключения света в Днепре с 22 по 24 июля охватывает различные районы города и стремится к улучшению надежности электросети, сообщает Politeka.

Информацию об обесточивании предоставляет ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК» .

Во вторник, 22 июля, энергоснабжение будет приостановлено в период с 08:00 до 18:00 на следующих объектах: ул. Независимости (дома №8, 14, 14А, 18, 18Б, 18Д, 18К, 20, 20А, 22, 22А, 24, 28, 30, 32), Братьев Воробьев (№47, 49), Надежды Алексеенко 1 и №1 Нечая (нечетная сторона с №7 по №19 включительно).

В этот же день, с 09:00 до 21:00, работы затронут жителей улиц Братьев Воробьев (№44А–64А), Криворожской (№12–20А), Павла Чубинского (№4–15А), Рабочей (№89–99А, а также №148,8 5А, 6) и переулка Станкостроительного (№4).

В среду, 23 июля, с 08:00 до 18:00 запланировано обесточивание на улицах Академика Янгеля (№4, 8, 10, 30А) и Алана Шепарда (№11-13А). Позже с 10:00 до 22:00 без электроэнергии будут оставаться адреса по ул. Мечникова (№10, 13), Оздоровительной (№1–20), Левка Мациевича (№5, 7) и Пирогова (№1–59, включая четную и нечетную нумерацию).

В четверг, 24-го, с 08:00 до 18:00 ремонтные работы продолжатся по следующим адресам: проспект Богдана Хмельницкого (№24К, 24М), проспект Александра Поля (№129Б–137А), улица Литовская (№1), Алана Шепарда (№14–17Г), 4 Независимости (№29Б).

Жителям следует заранее подготовиться к возможным неудобствам, обеспечить сохранность данных на электронных устройствах, а также не оставлять технику подключенной во время запланированных перерывов. График отключения света в Днепре с 22 по 24 июля позволит техническим службам провести необходимые меры по стабильной работе инфраструктуры.

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