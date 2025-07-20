Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає реальністю для тих, хто не зупиняється на досягнутому.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все доступнішою та різноманітнішою, адже нові вакансії від провідних компаній відкривають реальні можливості для старшого покоління, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні пропозиції надає сайт work.ua.

Зокрема, відома мережа бірмаркетів Hop Hey шукає продавців-консультантів у кількох мікрорайонах міста. Це чудовий шанс для пенсіонерів долучитися до стабільної компанії з понад 15-річним досвідом на ринку, яка постійно зростає і розширює штат.

Кандидатам не обов'язково мати великий професійний стаж чи спеціальну освіту — головне бажання спілкуватися, базові навички роботи з комп’ютером, енергійність і доброзичливий підхід до клієнтів. Серед обов’язків — обслуговування покупців, викладення товару, підтримання чистоти на робочому місці. Робота передбачає змінний графік — 2/2 або 3/3 з 10:00 до 22:00, тому можна обрати зручний варіант. Зарплата — 22 300 – 26 400 грн.

Будівельна фірма Таянабуд шукає досвідчених штукатурів. Важливі: відповідальність, акуратність і вміння працювати з маяками. Графік повний, але можливі домовленості залежно від обсягу. Зарплата конкурентна, за домовленістю.

Varus, один із найбільших супермаркетів, пропонує вакансію охоронця. Підходить тим, хто прагне стабільності без надмірного фізичного навантаження. Основні функції: підтримання порядку, спостереження за безпекою та комунікація з персоналом.

Ці можливості — чудовий шанс для активних літніх мешканців залишатися залученими, відчувати користь та фінансову незалежність. Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає реальністю для тих, хто не зупиняється на досягнутому.

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