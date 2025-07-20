Работа для пенсионеров в Днепре становится реальностью для тех, кто не останавливается на достигнутом.

Работа для пенсионеров в Днепре становится все более доступной и разнообразной, ведь новые вакансии от ведущих компаний открывают реальные возможности для старшего поколения, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных предложениях предоставляет сайт work.ua.

В частности, известная сеть бирмаркетов Hop Hey ищет продавцов-консультантов в нескольких микрорайонах города. Это отличный шанс для пенсионеров приобщиться к стабильной компании с более чем 15-летним опытом на рынке, которая постоянно растет и расширяет штат.

Кандидатам не обязательно обладать большим профессиональным стажем или специальным образованием — главное желание общаться, базовые навыки работы с компьютером, энергичность и доброжелательный подход к клиентам. Среди обязанностей – обслуживание покупателей, изложение товара, поддержание чистоты на рабочем месте. Работа предусматривает сменный график – 2/2 или 3/3 с 10:00 до 22:00, поэтому можно выбрать удобный вариант. Зарплата — 22 300 – 26 400 грн.

Строительная фирма Таянабуд ищет опытных штукатуров . Важны: ответственность, аккуратность и умение работать с маяками. График полон, но возможны договоренности в зависимости от объема. Зарплата конкурентная, по договоренности.

Varus , один из крупнейших супермаркетов, предлагает вакансию охранника . Подходит тем, кто стремится к стабильности без чрезмерной физической нагрузки.

Эти возможности – отличный шанс для активных пожилых жителей оставаться вовлеченными, чувствовать пользу и финансовую независимость. Работа для пенсионеров в Днепре становится реальностью для тех, кто не останавливается на достигнутом.

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