Місцевим мешканцям та гостям нашого регіону варто знати про новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області, тому розповідаємо детальніше.

Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області починає діяти вже з 15 липня, повідомляє Politeka.

Як інформує Перший міський телеканал, перш за все, зміни відчують пасажири автобуса №302 у Кривому Розі. У будні дні він вирушатиме раніше, ніж зазвичай. Такі коригування зробили після численних прохань мешканців, які поспішають на роботу в ранкові години і потребують більш раннього сполучення.

У новий графік транспорту в Дніпропетровській області вже внесено оновлення щодо №302, що курсує між вулицею Гірників та площею Захисників України. Так, у напрямку Інгульця автобус виїжджатиме з зупинки 174 квартал не о 04:42, а вже о 04:37.

На площі 95 кварталу пасажири зможуть сісти о 04:57, тобто на 5 хвилин раніше, ніж раніше. На проспекті Південному маршрутка буде о 05:21, і прибуття на кінцеву зупинку на Гірників заплановане на 06:11.

У зворотному напрямку, до площі Захисників України, він відправлятиметься з Гірників о 06:20. На проспекті Південному буде о 07:13, на станції Кривий Ріг о 07:28, а на кінцевій - о 07:53. Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування своїх пересувань містом у будні дні.

Однак новий графік транспорту в Дніпропетровській області стосується не лише №302. Також в місцевій спільноті раніше публікували розклад №1 та №1А.

Ці маршрутки належать до міської кільцевої лінії, яка з'єднує площу Захисників України з районами через Всебратське-2, Алмазну, Прорізну, Старовокзальну, Карачуни і Центральний ринок.

У робочі дні №1, до прикладу, стартує о 04:30 і курсує до 21:00. Останній рейс прибуває на Макулані о 21:30. У вихідні він працює за трохи скороченим графіком. Розпочинає рух о 04:30, а завершує обслуговування пасажирів о 20:25, і прибуває на кінцеву о 20:55.

Джерело: Перший міський.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни