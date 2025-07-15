Новый график движения транспорта в Днепропетровской области начинает действовать с 15 июля, сообщает Politeka.

Как информирует Первый городской телеканал, прежде всего, изменения почувствуют пассажиры автобуса №302 в Кривом Роге. В будние дни он будет отправляться раньше обычного. Такие корректировки сделали после многочисленных просьб жителей, спешащих на работу в утренние часы и нуждающихся в более раннем сообщении.

В новый график транспорта в Днепропетровской области уже внесено обновление №302, курсирующее между улицей Горняков и площадью Защитников Украины. Так, в направлении Ингульца автобус будет выезжать с остановки 174 квартал не в 04:42, а уже в 04:37.

На площади 95 квартала пассажиры смогут сесть в 04:57, то есть на 5 минут раньше, чем раньше. На проспекте Южном маршрутка будет в 05:21 и прибытие на конечную остановку на Горняках запланировано на 06:11.

В обратном направлении к площади Защитников Украины он будет отправляться из Горняков в 06:20. На проспекте Южном будет в 07:13, на станции Кривой Рог в 07:28, а на конечной – в 07:53. Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании своих передвижений по городу в будние дни.

Однако новый график транспорта в Днепропетровской области касается не только №302. Также в местном сообществе ранее публиковали расписание №1 и №1А.

Эти маршрутки относятся к городской кольцевой линии, соединяющей площадь Защитников Украины с районами через Всебратское-2, Алмазную, Прорезную, Старовокзальную, Карачуну и Центральный рынок.

В рабочие дни №1, например, стартует в 04:30 и курсирует до 21:00. Последний рейс прибывает на Макулане в 21:30. В выходные он работает по немного сокращенному графику. Начинает движение в 04:30, а завершает обслуживание пассажиров в 20:25 и прибывает на конечную в 20:55.

Источник: Первый городской .

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