Подорожчання продуктів у Харківській області охопило як рибну продукцію, так і основні щоденні позиції.

Подорожчання продуктів у Харківській області стало особливо помітним у липні, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію надає сайт Мінфін.

Споживачі вже відчувають зростання вартості риби, яєць та хліба. Згідно з даними порталу «Мінфін», скумбрія свіжеморожена додала в ціні 35 гривень лише за останній місяць. Якщо 21 червня середня ціна була 184,05 грн/кг, то нині вона досягла 219,05. У мережі Novus за кілограм просять 229,00, тоді як у Megamarket — 209,10. Це демонструє розкид, але загальна тенденція залишається сталою — постійне зростання.

Хліб пшеничний «Цар Хліб» (нарізка, 600 г) також подорожчав. У червні середня вартість складала 43,98 гривні, а станом на 21 липня — вже 44,72. У Metro за буханець просять 46,53, у Megamarket трохи дешевше — 42,90. Це незначна, але стабільна динаміка в бік збільшення.

Яйця курячі марки «Ясенсвіт» (С1, 30 шт.) за місяць підскочили у ціні на 6,95 грн: із 223,85 до 230,80. У продажу Megamarket пропонує їх саме за цією сумою.

У «Сільпо» скумбрія слабосолена (100 г) коштує 25,90 гривень, хліб подовий «Альзас» — 10,35, а яйця «Це – яйце!» (С0, 10 шт.) — 81,36.

Подорожчання продуктів у Харківській області охопило як рибну продукцію, так і основні щоденні позиції. Споживачам варто уважніше слідкувати за змінами, адже на горизонті немає ознак стабілізації.

До слова, на Харківщині також відбувається дефіцит продуктів.

Вартість житнього — може зрости до 40–50 гривень за одиницю, оскільки внутрішнє виробництво зерна майже припинено, а на ринку переважає дорогий імпорт із країн Європейського Союзу.

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