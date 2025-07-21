В Харкові перекрили рух транспорту на окремій ділянці дороги, проте містянам важливо знати, скільки продовжуватимуться незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні міської ріди.

В Харкові перекрили рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного. Обмеження діятиме до першого вересня 2025 року.

Причиною перекриття є проведення аварійно-відновлювальних робіт, які виконує комунальне підприємство «Харківводоканал». Підрядники працюють над усуненням пошкодження, що потребує повного закриття руху транспорту на вказаній ділянці.

Для зручності водіїв організовано об’їзд. Об’їхати закриту зону можна прилеглими вулицями — зокрема, це вулиця Франтішека Крала, Молодіжна, Крушельницької та інші сусідні дороги, які наразі залишаються відкритими для проїзду.

Міська влада просить із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, перекриття рух транспорту в Харкові і за можливості заздалегідь планувати свій маршрут, враховуючи нові обмеження. Після завершення ремонтних робіт пересування на перехресті буде відновлено у звичному режимі.

Варто також нагадати, що "Укрзалізниця" розширює перелік поїздів із жіночими купе — з 25 липня вони зʼявляться ще у декількох напрямках. Їх запровадять у поїздах, що курсують за маршрутами: № 22/21 Львів — Харків.

"У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе", — зазначають у компанії "Укрзалізниця".

В "Укрзалізниці" нагадали: під час купівлі квитка в застосунку чи на сайті слід звертати увагу на позначку "Жіноче купе".

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