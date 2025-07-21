В Харькове перекрыли движение транспорта на отдельном участке дороги, однако горожанам важно знать, сколько будут продолжаться неудобства, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении городской роды.

В Харькове перекрыли движение транспорта на перекрестке проспекта Индустриального и улицы Михаила Водяного.

Причиной перекрытия является проведение аварийно-восстановительных работ, выполняемых коммунальным предприятием «Харьковводоканал». Подрядчики работают над устранением повреждения, что требует полного закрытия движения транспорта на указанном участке.

Для удобства водителей организован объезд. Объехать закрытую зону можно по прилегающим улицам — в частности, это улица Франтишека Крала, Молодежная, Крушельницкой и другие соседние дороги, которые остаются открытыми для проезда.

Городские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, перекрытию движения транспорта в Харькове и по возможности заранее планировать свой маршрут, учитывая новые ограничения. После завершения ремонтных работ передвижение на перекрестке будет возобновлено в обычном режиме.

Следует также напомнить, что "Укрзализныця" расширяет перечень поездов с женскими купе — с 25 июля они появятся еще в нескольких направлениях. Их введут в поездах, курсирующих по маршрутам: № 22/21 Львов - Харьков.

"В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе", - отмечают в компании "Укрзализныця".

В "Укрзализныце" напомнили: при покупке билета в приложении или на сайте следует обращать внимание на отметку "Женское купе".

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