Подорожчання продуктів у Миколаєві відображає загальну тенденцію на ринку, пов’язану з сезонними змінами та коливаннями цін у великих мережах.

У Миколаєві зафіксовано помітне подорожчання продуктів у мережах супермаркетів та місцевих магазинах, повідомляє Politeka.

Актуальну динаміку цін надає портал Мінфін.

Зокрема, молочні вироби, кава та напої демонструють зростання вартості у порівнянні з минулим місяцем. За даними порталу Мінфін, середня ціна на молоко Яготинське 2,6% об’ємом 900 мл нині становить 59,19 грн. Різниця залежить від торгової точки: у Auchan роцінки сягають 56,50, а в Megamarket – 64,50. За останні кілька тижнів молочний продукт додав у ціні близько 3,3 гривні.

Що стосується кави Nescafe Gold (210 г), середня вартість наразі 549,70 грн, тоді як у червні вона була на рівні 478,08, що свідчить про подорожчання приблизно на 2,5 гривні. В магазинах Auchan цей продукт представлений за 549,70 грн. Напій Coca-Cola об’ємом 1750 мл сьогодні коштує в середньому 56,03, тоді як у червні його вартість коливалася близько 53,75.

Місцеві торговельні точки мережі «Сільпо» також демонструють подібну тенденцію. Тут молоко ультрапастеризоване «Молокія Ультра» 2,5% (900 г) продається за 57,49 грн. Кава зернова «Різдвяна» (200 г) доступна за 289 гривень, а напій Coca-Cola (750 мл) – за 32,49.

Подорожчання продуктів у Миколаєві відображає загальну тенденцію на ринку, пов’язану з сезонними змінами та коливаннями розцінок у великих мережах. Споживачам варто бути готовими до подальшого зростання вартості базових продуктів у найближчому майбутньому.

Експерти радять уважно стежити за акціями та пропозиціями, щоб зменшити вплив зростання цін на сімейний бюджет.

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