Подорожание продуктов в Николаеве отражает общую тенденцию рынка, связанную с сезонными изменениями и колебаниями цен в крупных сетях.

В Николаеве зафиксировано заметное подорожание продуктов в сетях супермаркетов и местных магазинах, сообщает Politeka.

Актуальную динамику цен предоставляет портал Минфин .

В частности, молочные изделия, кофе и напитки демонстрируют рост стоимости по сравнению с прошлым месяцем. По данным портала Минфин, средняя цена на молоко Яготинское 2,6% объемом 900 мл составляет 59,19 грн. Разница зависит от торговой точки: у Auchan расенки достигают 56,50, а у Megamarket – 64,50. За последние несколько недель молочный продукт прибавил в цене около 3,3 гривны.

Что касается кофе Nescafe Gold (210 г), средняя стоимость сейчас 549,70 грн, тогда как в июне он был на уровне 478,08, что свидетельствует о подорожании примерно на 2,5 гривны. В магазинах Auchan этот товар представлен за 549,70 грн. Напиток Coca-Cola объемом 1750 мл сегодня стоит в среднем 56,03, в то время как в июне его стоимость колебалась около 53,75.

Местные торговые точки сети Сильпо также демонстрируют подобную тенденцию. Здесь молоко ультрапастеризованное «Молокия Ультра» 2,5% (900 г) продается по 57,49 грн. Кофе зерновой «Рождественский» (200 г) доступен за 289 гривен, а напиток Coca-Cola (750 мл) – за 32,49.

Подорожание продуктов в Николаеве отражает общую тенденцию рынка, связанную с сезонными изменениями и колебаниями расценок в крупных сетях. Потребителям следует быть готовыми к дальнейшему росту стоимости базовых продуктов в ближайшем будущем.

Эксперты советуют внимательно следить за акциями и предложениями, чтобы снизить влияние роста цен на семейный бюджет.

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