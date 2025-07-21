Основною умовою для участі в програмі гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області є наявність офіційних документів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області реалізується проєктом із відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла, повідомляє Politeka.net.

Підтримку надає благодійний фонд "Янголи спасіння".

Мета проєкту — надати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області лише тим родинам, які не мають змоги відновити свої оселі самостійно чи через державні програми.

Станом на сьогодні в межах проєкту вже 54 домогосподарства на Миколаївщині очікують на будівельні матеріали для старту ремонтних робіт. Важливо, що цей проєкт передбачає підтримку саме тих громадян, які з різних причин залишилися без допомоги чи отримали її лише частково.

Хто може стати учасником програми гуманітарної допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та ВПО:

Родини, які не мають змоги скористатися державною програмою компенсації «єВідновлення».

Особи, що не отримували аналогічної допомоги від інших благодійних чи гуманітарних організацій.

Домогосподарства, які вже отримали часткову підтримку, наприклад, замінили вікна, але не мали можливості відновити дах, стіни чи інші конструктивні елементи будинку.

Основною умовою для участі в програмі є наявність офіційних документів, що підтверджують факт пошкодження житла внаслідок бойових дій. Це можуть бути акти обстеження або інші довідки, видані уповноваженими структурами.

Якщо ж власник житла з певних причин відсутній, а в будинку тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи або інші мешканці, також можливо отримати допомогу. У такому разі необхідна довідка про фактичне проживання, підписана представником місцевої громади чи органу самоврядування.

Для отримання консультації або реєстрації в програмі потрібно звернутись на гарячу лінію фонду або заповнити онлайн-форму за посиланням.

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