Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області реалізується проєктом із відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла, повідомляє Politeka.net.
Підтримку надає благодійний фонд "Янголи спасіння".
Мета проєкту — надати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області лише тим родинам, які не мають змоги відновити свої оселі самостійно чи через державні програми.
Станом на сьогодні в межах проєкту вже 54 домогосподарства на Миколаївщині очікують на будівельні матеріали для старту ремонтних робіт. Важливо, що цей проєкт передбачає підтримку саме тих громадян, які з різних причин залишилися без допомоги чи отримали її лише частково.
Хто може стати учасником програми гуманітарної допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та ВПО:
- Родини, які не мають змоги скористатися державною програмою компенсації «єВідновлення».
- Особи, що не отримували аналогічної допомоги від інших благодійних чи гуманітарних організацій.
- Домогосподарства, які вже отримали часткову підтримку, наприклад, замінили вікна, але не мали можливості відновити дах, стіни чи інші конструктивні елементи будинку.
Основною умовою для участі в програмі є наявність офіційних документів, що підтверджують факт пошкодження житла внаслідок бойових дій. Це можуть бути акти обстеження або інші довідки, видані уповноваженими структурами.
Якщо ж власник житла з певних причин відсутній, а в будинку тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи або інші мешканці, також можливо отримати допомогу. У такому разі необхідна довідка про фактичне проживання, підписана представником місцевої громади чи органу самоврядування.
Для отримання консультації або реєстрації в програмі потрібно звернутись на гарячу лінію фонду або заповнити онлайн-форму за посиланням.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: з'явилася важлива інструкція, як правильно розрахувати суму допомоги.
Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.