Основным условием для участия в программе гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области является наличие официальных документов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области реализуется проектом по восстановлению поврежденного в результате боевых действий жилья, сообщает Politeka.net.

Поддержку оказывает благотворительный фонд "Ангелы спасения".

Цель проекта — предоставить гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области только тем семьям, которые не могут восстановить свои дома самостоятельно или через государственные программы.

По состоянию на сегодняшний день уже 54 домохозяйства на Николаевщине ожидают строительных материалов для старта ремонтных работ. Важно, что этот проект предполагает поддержку именно тех граждан, которые по разным причинам остались без поддержки или получили ее частично.

Кто может стать участником проекта гуманитарной помощи в Николаевской области для пенсионеров и ВПЛ:

Семьи, не имеющие возможности воспользоваться государственной программой компенсации «єВідновлення».

Лица, не получавшие аналогичную поддержку от других благотворительных или гуманитарных организаций.

Домохозяйства, уже получившие частичное содействие, например, заменили окна, но не имели возможности восстановить крышу, стены или другие конструктивные элементы дома.

Основным условием для участия в программе является наличие официальных документов, подтверждающих факт повреждения жилья в результате боевых действий. Это могут быть акты обследования или другие справки, выданные уполномоченными структурами.

Если владелец жилья по определенным причинам отсутствует, а в доме временно проживают внутренне перемещенные лица или другие жильцы, также возможно получить помощь. В таком случае необходима справка о фактическом проживании, подписанная представителем местного сообщества или органа самоуправления.

Для получения консультации или регистрации в программе следует обратиться на горячую линию фонда или заполнить онлайн-форму по ссылке.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Николаевской области: появилась важная инструкция, как правильно рассчитать сумму пособия.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве: где готовы приютить переселенцев.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Николаеве: где заплатят от 13 тысяч гривен.