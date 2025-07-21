Дефіцит риби в Дніпропетровській області став реальністю, що безпосередньо впливає на харчування населення.

Дефіцит риби в Дніпропетровській області стає дедалі помітнішим, адже із прилавків зникають звичні для українців товстолоб і щука, повідомляє Politeka.

Причини — комплексні: від воєнного впливу до екологічних наслідків руйнування водосховищ.

За словами іхтіолога Юлії Куцоконь із Інституту зоології імені Шмальгауза НАН України, ситуація на рибному ринку критична. Через підрив Каховського водосховища українськими торговими мережами не надходять великі партії рибної продукції. Вода пішла з регіонів, де традиційно ловили ці види — тепер водойми або частково висохли, або залишаються замінованими.

Промисловий вилов зменшився катастрофічно. На фоні воєнного стану діють численні заборони на вихід у водойми, особливо у небезпечних зонах. Отримати дозволи практично неможливо, що стримує легальну діяльність багатьох підприємців. Навіть аматори, які раніше поповнювали місцевий асортимент, змушені припинити риболовлю.

Найбільше постраждали саме популярні види — товстолобик та щука. Вони були традиційним вибором для споживачів через смакові якості та доступність. Тепер їх не вистачає не тільки у сільських районах, а й у великих містах області.

Ціни демонструють стрімке зростання. У Varus товстолоб коштує майже 180 грн/кг, у “Сільпо” — трохи дешевше, проте все одно понад 100 грн. Щука майже повністю зникла, а де з’являється — перевищує 190 грн/кг.

Отже, дефіцит риби в Дніпропетровській області став реальністю, що безпосередньо впливає на харчування населення. Ситуація навряд чи покращиться найближчим часом, адже проблема стосується не лише логістики, а й глобального зниження обсягів вилову по всій країні.

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