Дефицит рыбы в Днепропетровской области становится все более заметным, ведь с прилавков исчезают привычные для украинцев толстолоб и щука, сообщает Politeka.

Причины комплексные: от военного воздействия до экологических последствий разрушения водохранилищ.

По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии имени Шмальгауза НАН Украины, ситуация на рыбном рынке критическая. Из-за подрыва Каховского водохранилища украинскими торговыми сетями не поступают крупные партии рыбной продукции. Вода ушла из регионов, где традиционно ловили эти виды — теперь водоемы либо частично высохли, либо остаются заминированными.

Промышленный лов уменьшился катастрофически. На фоне военного положения действуют многочисленные запреты на выход в водоемы, особенно в опасных зонах. Получить разрешения практически невозможно, что сдерживает легальную деятельность многих предпринимателей. Даже любители, ранее пополнявшие местный ассортимент, вынуждены прекратить рыбалку.

Больше всего пострадали именно популярные виды – толстолобик и щука. Они были традиционным выбором для потребителей из-за вкуса и доступности. Теперь их не хватает не только в сельских районах, но и крупных городах области.

Цены демонстрируют стремительный рост. У Varus толстолоб стоит почти 180 грн/кг, у "Сильпо" — немного дешевле, однако все равно более 100 грн. Щука почти полностью исчезла, а где появляется – превышает 190 грн/кг.

Итак, дефицит рыбы в Днепропетровской области стал реальностью, непосредственно влияющей на питание населения. Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время, ведь проблема касается не только логистики, но и глобального снижения объемов отлова по всей стране.

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