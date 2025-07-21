Прогноз погоди у Харкові на десять днів свідчить про загалом комфортний кліматичний режим.

Прогноз погоди у Харкові на десять днів, а саме на час із 22 до 31 липня демонструє помірне літо без різких температурних коливань, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті meteofor.

Синоптики прогнозують стабільно теплі дні з короткочасними опадами на початку періоду та сухішими умовами ближче до серпня.

У вівторок, 22 липня, денна температура складе +19°C. Надалі спостерігається поступове потепління: вже 23 числа стовпчики термометрів покажуть +29°C, а 24-го знову очікується зниження — до +18°C. Наступні дні знову принесуть спеку: 25-го — +27°C, 27-го — +26°C, а 30–31 числа температура сягне +28...+30°C. У цілому, середня температура коливатиметься в межах +18...+30°C.

Невеликі опади очікуються в період 22–24 липня, коли рівень дощів становитиме від 0,3 до 2 мм. Найбільш вологим днем стане 30-те, коли випаде близько 14,6 мм дощу. В інші дні тижня — без істотних опадів, що свідчить про загалом сприятливу погоду для відпочинку та господарських робіт.

Щодо вітру, то з 22 по 31 липня переважатимуть західні, північні та південні напрямки. Найсильніші пориви фіксуються на початку періоду — 15 м/с 22-го числа, далі інтенсивність поступово зменшиться до 5–10 м/с у наступні дні.

Прогноз погоди у Харкові на десять днів свідчить про загалом комфортний кліматичний режим — без тривалих злив, із помірною вологістю та теплою температурою. Цей період підходить як для роботи на відкритому повітрі, так і для культурного дозвілля. Варто лише враховувати короткочасні дощі в окремі дні та мати напоготові легкий дощовик чи парасольку.

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