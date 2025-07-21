Прогноз погоды в Харькове на десять дней свидетельствует о комфортном климатическом режиме.

Прогноз погоды в Харькове на десять дней, а именно на время с 22 по 31 июля демонстрирует умеренное лето без резких температурных колебаний, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте meteofor .

Синоптики прогнозируют стабильно теплые дни с кратковременными осадками в начале периода и более сухими условиями ближе к августу.

Во вторник, 22 июля, дневная температура составит +19°C. В дальнейшем наблюдается постепенное потепление: уже 23 числа столбики термометров покажут +29°C, а 24-го снова ожидается понижение – до +18°C. Следующие дни снова принесут жару: 25-го - +27°C, 27-го - +26°C, а 30-31 числа температура достигнет +28...+30°C. В целом средняя температура будет колебаться в пределах +18...+30°C.

Небольшие осадки ожидаются в период 22-24 июля, когда уровень дождей составит от 0,3 до 2 мм. Наиболее влажным днем станет 30-е, когда выпадет около 14,6 мм дождя. В другие дни недели — без существенных осадков, что свидетельствует о благоприятной погоде для отдыха и хозяйственных работ.

Что касается ветра, то с 22 по 31 июля будут преобладать западные, северные и южные направления. Сильнейшие порывы фиксируются в начале периода — 15 м/с 22 числа, далее интенсивность постепенно уменьшится до 5–10 м/с в последующие дни.

Прогноз погоды в Харькове на десять дней свидетельствует о комфортном климатическом режиме — без длительных ливней, с умеренной влажностью и теплой температурой. Этот период подходит как для работы на открытом воздухе, так и для культурного досуга. Следует лишь учитывать кратковременные дожди в отдельные дни и иметь наготове легкий дождевик или зонтик.

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