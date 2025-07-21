У 2025 році в Україні, зокрема й в Одесі, планують запустити новий механізм, який дозволить легше шукати безкоштовне житло для ВПО.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі передбачає, що люди, які були змушені залишити свої домівки через війну, зможуть самостійно обирати дім із перевіреного списку об’єктів, повідомляє Politeka.

Як інформує "Судово-юридична газета", безкоштовне житло для ВПО в Одесі стане частиною масштабного плану держави з пошуку доступних місць для проживання переселенців. Йдеться про гуртожитки, бази відпочинку, санаторії, які згодом будуть внесені до спеціального реєстру.

Таким чином люди отримають доступ до прозорої інформації про можливий дах над головою і зможуть бачити, в якому стані об’єкти, де вони розташовані і хто за них відповідає.

Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб Павло Фролов під час тематичного воркшопу. Він підкреслив, що вперше в Україні проводять інвентаризацію приміщень для переселенців.

Уже створюється єдиний електронний реєстр, у якому люди самостійно зможуть переглядати доступні квартири чи будинки. Передбачено, що в базі даних буде відображено реальний стан кожного об’єкта, його адреса і форма власності.

Важливо, що у програму включатимуть не лише вже наявні державні чи комунальні об'єкти, а й інші варіанти. Сюди увійдуть також будівлі, які раніше були гуртожитками, а зараз можуть бути відновлені для проживання. Команди при обласних адміністраціях уже працюють над технічними оглядами таких об’єктів, а держава активно обговорює фінансування їхньої реконструкції з міжнародними донорами.

Фролов також повідомив, що вже стартувала розробка інтерактивної карти, де буде відображено всі доступні варіанти безкоштовного житла для ВПО в Одесі та інших регіонах.

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