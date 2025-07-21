В 2025 году в Украине, в том числе и в Одессе, планируется запустить новый механизм, который позволит легче искать бесплатное жилье для ВПЛ.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предусматривает, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, смогут самостоятельно выбирать дом из проверенного списка объектов, сообщает Politeka.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе станет частью масштабного плана государства по поиску доступных мест для проживания переселенцев. Речь идет о общежитиях, базах отдыха, санаториях, которые впоследствии будут внесены в специальный реестр.

Таким образом, люди получат доступ к прозрачной информации о возможной крыше над головой и смогут видеть, в каком состоянии помещения, где они расположены и кто за них отвечает.

Об этом заявил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по защите прав внутренне перемещенных лиц Павел Фролов во время тематического воркшопа. Он подчеркнул, что впервые в Украине производится инвентаризация помещений для переселенцев.

Уже создается единый электронный реестр, в котором люди смогут самостоятельно просматривать доступные квартиры или дома. Предполагается, что в базе данных будет отображено реальное состояние каждого объекта, его адрес и форма собственности.

Важно, что в программу будут включаться не только существующие государственные или коммунальные объекты, но и другие варианты. Сюда войдут также здания, которые раньше были общежитиями, а теперь могут быть восстановлены для проживания. Команды при областных администрациях уже работают над техническими осмотрами таких объектов, а государство активно обсуждает финансирование их реконструкции с международными донорами.

Фролов также сообщил, что уже стартовала разработка интерактивной карты, где будут отображены все доступные варианты бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе и других регионах.

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