У Дніпрі є попит на досвідчених фахівців, і робота для пенсіонерів може бути цілком реальним і гідно оплачуваним варіантом.

На ринку праці в Дніпрі з'являються вакансії, де готові приймати на роботу пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Як показують оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Дніпрі є, зокрема, у сфері таксі. Компанія JobCar пропонує вакансію водія з зарплатою від 35 000 до 45 000. Кандидат співпрацює з Bolt, Uklon або OnTaxi на авто, яке надає сама компанія.

За бажанням водій може забирати авто додому після зміни. Графік формується самостійно. Тут пропонують щоденні або щотижневі виплати, інструктажі, постійну підтримку. За умовами, 70 відсотків від каси залишається водієві.

Авто застраховані, ремонти здійснюються коштом роботодавця. Серед основних вимог - права категорії B, досвід водіння не менше двох років і наявність смартфона. Робота для пенсіонерів у Дніпрі у такій сфері не вимагає надмірної фізичної активності.

Інша цікава пропозиція - вакансія торгового представника з автомобілем від компанії DUS Level. Тут обіцяють заробіток у межах 40 000 до 60 000 гривень. Обов'язки прості: відвідувати до двадцяти торгових точок на день, продавати товари та підтримувати зв'язок із постійними клієнтами.

Плюсом буде те, що дохід напряму залежить від зусиль: ставка доповнюється відсотками від плану продажу. Компанія також компенсує витрати на пальне.

Також у иісті відкрита позиція старшого механіка. Заробітна плата становить від 21 450 до 24 750 гривень. До обов’язків входить контроль технічного стану транспорту, оформлення документації, а також дотримання норм безпеки.

Офіційне працевлаштування, премії, оплачувані лікарняні, можливість навчання та медичне страхування роблять цю пропозицію привабливою для людей з технічною освітою і досвідом. Вимоги включають водійські права, знання механіки, правил дорожнього руху та охорони праці.

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