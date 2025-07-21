В Днепре есть спрос на опытных специалистов и работа для пенсионеров может быть вполне реальным и достойно оплачиваемым вариантом.

На рынке труда в Днепре появляются вакансии, где готовы принимать на работу пенсионеров , сообщает Politeka.

Как показывают объявления на сайте work.ua , работа для пенсионеров в Днепре есть, в частности, в сфере такси. Компания JobCar предлагает вакансию водителя с зарплатой от 35 000 до 45 000. Кандидат сотрудничает с Bolt, Uklon или OnTaxi на автомобиле, которое предоставляет сама компания.

По желанию водитель может забирать автомобиль домой после смены. График формируется без помощи других. Здесь предлагают ежедневные или еженедельные выплаты, инструктажи, постоянную поддержку. По условиям, 70 процентов от кассы остается водителю.

Автомобили застрахованы, ремонты осуществляются на средства работодателя. Среди основных требований – права категории B, опыт вождения не менее двух лет и наличие смартфона. Работа для пенсионеров в Днепре в такой сфере не требует излишней физической активности.

Другое интересное предложение – вакансия торгового представителя с автомобилем от компании DUS Level. Здесь обещают заработок в пределах от 40 000 до 60 000 гривен. Обязанности просты: посещать до 20 торговых точек в день, продавать товары и поддерживать связь с постоянными клиентами.

Плюсом является то, что доход напрямую зависит от усилий: ставка дополняется процентами от плана продаж. Компания также компенсирует расходы на горючее.

Также в истине открыта позиция старшего механика. Заработная плата составляет от 21450 до 24750 гривен. В обязанности входит контроль технического состояния транспорта, оформление документации, а также соблюдение норм безопасности.

Официальное трудоустройство, премии, оплачиваемые больничные, возможность обучения и медицинское страхование делают это предложение привлекательным для людей с техническим образованием и опытом. Требования включают водительские права, знание механики, ПДД и охраны труда.

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