Енергетики попередили, які графіки відключення світла діятимуть у Вінниці та області з 21 по 27 липня 2025 року.

У звʼязку з ремонтними роботами в електромережах у Вінниці та області протягом тижня 21-27 липня діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними обленерго, більшість планових знеструмлень у регіоні триває приблизно з 9:00 до 16:00 або 17:00.

У Вінниці графіки відключення світла в період із 21 по 27 липня діятимуть щодня, але не по всьому місту, а лише за окремими вулицями та адресами, повний список яких можна знайти на сайті обленерго. З 23 по 25 число також планові знеструмлення також відбудуться в селі Вінницькі Хутори.

У Замостянському районі, як пише Politeka, енергетики запланували часткові обмеження електропостачання:

21 липня – Оленівка, Олександрівка, Жабелівка, Гуменне, Михайлівка, Майдан, Ксаверівка, Слобода-Дашковецька, Лисогора, Якушинці, Зарванці;

22 – Ільківка, Горбанівка, Майдан-Чапельський, Щітки, Пурпурівці, Хижинці, Лука-Мелешківська, Якушинці, Зарванці, Агрономічне, Березина;

24 – Пултівці, Лисянка, Красне, Іванівка, Переорки, Яришівка;

25 – Красне, Пултівці.

У Тиврівському районі Вінницької області графіки відключення світла діятимуть:

22 – Гнівань;

23 – Василівка, Черемошне, Пирогав, Красне, Рахни-Польові, Тиврів, Рогізна;

24 – Шершні, Лани, Нове Місто;

25 – Сутиски, Бушинка.

Інформацію щодо обмежень в інших районах шукайте на сайті обленерго.

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