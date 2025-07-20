Дефіцит продуктів у Вінниці позначився не лише на фізичній доступності яблук, а й на їх соціальній ролі.

Дефіцит продуктів у Вінниці торкнувся одного з найбільш звичних фруктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію повідомляє "Hromadske".

Їх вартість піднялася до рекордних 85,20 грн за кілограм, що втричі перевищує торішню позначку. Фахівці ринку вказують: українці майже повністю залишилися без місцевого врожаю, а полиці магазинів заповнені імпортом.

За даними аналітиків, ще в червні 2024 року середня ціна становила 28,11 грн. Нинішня ситуація стала можливою через занепад садівництва. Експерт Іван Томич зазначає, що причинами кризи є старіння дерев та зменшення площ нових насаджень. Крім того, нестабільні погодні умови минулого сезону також вплинули на обсяг продукції.

Олександр Хорєв із EastFruit Weekly Ukraine підкреслює: сьогодні внутрішній ринок повністю заполонили польські яблука. Вони витіснили вітчизняну продукцію, яка більше не витримує конкуренції ані за кількістю, ані за якістю.

Дефіцит продуктів у Вінниці позначився не лише на фізичній доступності яблук, а й на їх соціальній ролі — тепер цей фрукт поступово переходить до категорії преміум-товарів. У порівнянні, банани стали дешевшими: нині коштують близько 74,15 грн за кілограм, що робить їх привабливішим варіантом для споживача.

Якщо тенденція збережеться, яблуко втратить статус традиційного продукту, ставши символом економічної нерівності. Експерти наголошують на необхідності термінових заходів для підтримки садівництва на національному рівні.

Без державної підтримки галузі існує ризик остаточного витіснення українських яблук з ринку, що призведе до ще більшої залежності від імпорту.

Джерело: "Hromadske"

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