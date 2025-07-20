Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Виннице и области с 21 по 27 июля 2025 года.

В связи с ремонтными работами в электросетях в Виннице и области в течение недели 21-27 июля будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным облэнерго, большинство плановых обесточений в регионе будут длиться примерно с 9:00 до 16:00 или 17:00.

В Виннице графики отключения света в период с 21 по 27 июля будут действовать ежедневно, но не по всему городу, а только по отдельным улицам и адресам, полный список которых можно найти на сайте облэнерго.

В Замостянском районе, как пишет Politeka, энергетики запланировали частичные ограничения электроснабжения:

21 июля – Оленевка, Александровка, Жабелевка, Гуменное, Михайловка, Майдан, Ксаверовка, Слобода-Дашковецкая, Лысогора, Якушинцы, Зарванцы;

22 – Ильковка, Горбановка, Майдан-Чапельский, Щетки, Пурпуровцы, Хижинцы, Лука-Мелешковская, Якушинцы, Зарванцы, Агрономическое, Березина;

24 – Пултовцы, Лысянка, Красное, Ивановка, Переорки, Ярышевка;

25 – Красное, Пултовцы.

В Тивровском районе Винницкой области графики отключения света будут действовать:

22 – Гнивань;

23 – Васильевка, Черемошное, Пирогово, Красное, Рахны-Полевые, Тывров, Рогизна;

24 – Шершни, Ланы, Новый Город;

25 – Сутиски, Бушинка.

Информацию по ограничениям в других районах ищите на сайте облэнерго.

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