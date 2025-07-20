В связи с ремонтными работами в электросетях в Виннице и области в течение недели 21-27 июля будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.
По данным облэнерго, большинство плановых обесточений в регионе будут длиться примерно с 9:00 до 16:00 или 17:00.
В Виннице графики отключения света в период с 21 по 27 июля будут действовать ежедневно, но не по всему городу, а только по отдельным улицам и адресам, полный список которых можно найти на сайте облэнерго.
В Замостянском районе, как пишет Politeka, энергетики запланировали частичные ограничения электроснабжения:
- 21 июля – Оленевка, Александровка, Жабелевка, Гуменное, Михайловка, Майдан, Ксаверовка, Слобода-Дашковецкая, Лысогора, Якушинцы, Зарванцы;
- 22 – Ильковка, Горбановка, Майдан-Чапельский, Щетки, Пурпуровцы, Хижинцы, Лука-Мелешковская, Якушинцы, Зарванцы, Агрономическое, Березина;
- 24 – Пултовцы, Лысянка, Красное, Ивановка, Переорки, Ярышевка;
- 25 – Красное, Пултовцы.
В Тивровском районе Винницкой области графики отключения света будут действовать:
- 22 – Гнивань;
- 23 – Васильевка, Черемошное, Пирогово, Красное, Рахны-Полевые, Тывров, Рогизна;
- 24 – Шершни, Ланы, Новый Город;
- 25 – Сутиски, Бушинка.
Информацию по ограничениям в других районах ищите на сайте облэнерго.
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