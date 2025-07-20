Підвищення тарифів на воду у Вінницькій області затвердили під час чергової сесії Калинівської міської ради, інформує Politeka.

Рішення стосується користувачів послуг КП «Калинівкаводоканал» — і жителів, і бюджетних організацій.

Вартість водопостачання та відведення стічних вод для населення зросла на 40%, а для бюджетних споживачів — майже на 70%. Причини змін криються у суттєвому підвищенні витрат на електроенергію, пальне й оплату праці. Попередній тариф базувався на економічних показниках 2022 року, тому нині не покривав реальних фінансових потреб підприємства.

У міськраді зазначили, що через заборгованість постачання електроенергії двічі припиняли, і підприємство було змушене подавати воду генераторами. Це негативно позначалося на якості послуг. Запроваджені розцінки мають допомогти стабілізувати ситуацію й уникнути подібних інцидентів надалі.

За оновленими даними, жителі платитимуть 42 гривні за кубометр водопостачання, 25,20 — за водовідведення. Разом — 67,20 гривень (раніше було 48). Для бюджетних структур ціна становитиме 160,32 гривень за куб.

Підвищення тарифів на воду у Вінницькій області викликало стурбованість серед містян, однак у місцевій владі переконані: без оновлення тарифу системи водозабезпечення могли б зупинитися.

До слова, у Вінницькій області також повідомляли про графік відключення газу. 23 липня, обмеження пошириться на номери 6 і 8 цієї ж локації. Наступного дня, 24 липня, роботи проводитимуться біля будинку №10. Завершальним стане відключення 29 числа на вулиці М. Амосова, де обслуговуватимуть будівлі 3А і 8А.

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