Повышение тарифов на воду в Винницкой области утвердили на очередной сессии Калиновского городского совета, информирует Politeka.

Решение касается пользователей услуг КП «Калиновкаводоканал » – и жителей, и бюджетных организаций.

Стоимость водоснабжения и отвода сточных вод для населения выросла на 40%, а для бюджетных потребителей — почти на 70%. Причины изменений кроются в существенном повышении затрат на электроэнергию, горючее и оплату труда. Предыдущий тариф базировался на экономических показателях 2022 года, поэтому сейчас не покрывал реальные финансовые потребности предприятия.

В горсовете отметили, что из-за задолженности поставки электроэнергии дважды прекращали, и предприятие было вынуждено подавать воду генераторами. Это отрицательно сказывалось на качестве услуг. Введенные расценки должны помочь стабилизировать ситуацию и избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

По обновленным данным, жители будут платить 42 гривны за кубометр водоснабжения, 25,20 — за водоотвод. Итого — 67,20 гривен (ранее было 48).

Повышение тарифов на воду в Винницкой области вызвало озабоченность среди горожан, однако в местных властях убеждены: без обновления тарифа системы водообеспечения могли бы остановиться.

К слову, в Винницкой области также сообщалось о графике отключения газа. 23 июля ограничение распространится на номера 6 и 8 этой же локации. На следующий день, 24 июля, работы будут проводиться у дома №10. Завершающим станет отключение 29 числа по улице М. Амосова, где будут обслуживать здания 3А и 8А.

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