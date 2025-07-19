Підвищення тарифів на воду в Хмельницькій області є частиною загальноукраїнської тенденції, що зумовлена складною економічною ситуацією.

Підвищення тарифів на воду в Хмельницькій області офіційно ухвалили на засіданні виконавчого комітету Старосинявської селищної ради, яке відбулося 23 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Згідно з рішенням №05/2025, нові ціни почали діяти для комунального підприємства «Старосинявський центральний водоканал №1».

Зміни стосуються різних категорій споживачів: як мешканців громади, так і підприємств, юридичних осіб та бюджетних організацій. Для населення селища встановили фіксовану вартість — 35 гривень за один кубометр, як за подачу води, так і за її відведення. У суму включено податок на додану вартість. Натомість юридичні особи, підприємці й установи бюджетної сфери сплачуватимуть 74,15 грн за водопостачання та 77,15 грн за водовідведення.

Рішення прийнято через значне зростання витрат на обслуговування водомереж, модернізацію обладнання, оплату енергоносіїв та закупівлю матеріалів. За словами представників місцевої влади, мета змін — стабілізація фінансового стану комунального підприємства, безперебійне надання послуг і підвищення якості водозабезпечення для населення та бізнесу.

Підвищення тарифів на воду в Хмельницькій області — частина загальноукраїнської тенденції, що зумовлена складною економічною ситуацією.

Такий крок покликаний забезпечити надійне функціонування водоканалів навіть у період фінансової нестабільності. У зв’язку з цим мешканцям варто відповідально підходити до планування витрат, аби уникнути неочікуваних фінансових труднощів.

До слова, у Хмельницькій області також повідомляли про графік відключення газу.

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