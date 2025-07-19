Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области официально было принято на заседании исполнительного комитета Старосинявского поселкового совета, которое состоялось 23 июня 2025 года, сообщает Politeka.

Согласно решению №05/2025, новые цены начали действовать для коммунального предприятия «Старосинявский центральный водоканал №1».

Изменения касаются разных категорий потребителей: как жителей общества, так и предприятий, юридических лиц и бюджетных организаций. Для населения поселка установили фиксированную стоимость — 35 гривен за кубометр, как за подачу воды, так и за ее отвод. В сумму включен налог на добавленную стоимость. В то же время юридические лица, предприниматели и учреждения бюджетной сферы будут платить 74,15 грн за водоснабжение и 77,15 грн за водоотвод.

Решение принято из-за значительного роста расходов на обслуживание водосетей, модернизации оборудования, оплаты энергоносителей и закупки материалов. По словам представителей местных властей, цель изменений – стабилизация финансового состояния коммунального предприятия, бесперебойное предоставление услуг и повышение качества водообеспечения для населения и бизнеса.

Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области — часть общеукраинской тенденции, обусловленной сложной экономической ситуацией.

Такой шаг призван обеспечить надежное функционирование водоканалов даже в период финансовой нестабильности. В связи с этим жильцам следует ответственно подходить к планированию расходов во избежание неожиданных финансовых трудностей.

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