Нова система оплати проїзду в Рівному має не лише зменшити кількість "зайців", а й підвищити дисципліну загалом.

Нова система оплати проїзду в Рівному запрацювала у тролейбусах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті 7dniv.

У салонах громадського транспорту почали працювати кондуктори-контролери, оснащені електронними пристроями.

Вони призначені для перевірки здійснених оплат — як банківськими картками, так і спеціальними міськими проїзними.

Інновація спрямована на забезпечення чесного користування транспортними послугами. За допомогою портативних терміналів працівники можуть миттєво перевірити інформацію про транзакцію. Це стосується й користувачів картки рівнянина — соціального документа, який дає пільги певним категоріям мешканців.

Новий підхід до контролю значно посилить ефективність системи. Тепер перевірка не обмежується вибірковими рейдами — вона відбувається у реальному часі просто під час руху.

Нова система оплати проїзду в Рівному має не лише зменшити кількість "зайців", а й підвищити дисципліну загалом. Оцифровані технології дозволяють фіксувати кожну поїздку, а це дає змогу краще планувати навантаження, графіки та фінансування транспортної мережі.

До слова, у Рівному також дорожчає проїзд. Найбільш відчутні зміни стосуватимуться громадського транспорту, зокрема тролейбусів та маршрутних таксі. Запропонований тариф у тролейбусах становитиме 15 гривень за поїздку, а абонемент на місяць — 400 гривень. Причиною такого кроку стали суттєві фінансові втрати комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс», які з роками тільки зростали.

Водночас ціни на перевезення маршрутними автобусами можуть зрости до 18 гривень за квиток або перевезення багажу.

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