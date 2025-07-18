Новая система оплаты проезда в Ровно должна не только уменьшить количество "зайцев", но и повысить дисциплину в целом.

Новая система оплаты проезда в Киеве заработала в троллейбусах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте 7dniv.

В салонах общественного транспорта заработали кондукторы-контроллеры, оснащенные электронными устройствами.

Они предназначены для проверки произведенных оплат — как банковскими картами, так и специальными городскими проездными.

Инновация направлена на обеспечение честного использования транспортных услуг. С помощью портативных терминалов работники могут мгновенно проверить информацию о транзакции. Это касается и пользователей карты жителя России — социального документа, который дает льготы определенным категориям жителей.

Новый подход к контролю значительно усилит эффективность системы. Теперь проверка не ограничивается выборочными рейдами — она проходит в реальном времени прямо во время движения.

Новая система оплаты проезда в Ровно должна не только уменьшить количество "зайцев", но и повысить дисциплину в целом. Оцифрованные технологии позволяют фиксировать каждую поездку, что позволяет лучше планировать погрузку, графики и финансирование транспортной сети.

Кстати, в Ровно также дорожает проезд. Наиболее ощутимые изменения будут касаться общественного транспорта, включая троллейбусы и маршрутные такси. Предложенный тариф в троллейбусах будет составлять 15 гривен за поездку, а абонемент в месяц – 400 гривен. Причиной такого шага стали существенные финансовые потери коммунального предприятия «Ровноэлектроавтотранс», которые с годами только росли.

В то же время, цены на перевозки маршрутными автобусами могут вырасти до 18 гривен за билет или перевозку багажа.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.