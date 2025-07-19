Грошова допомога у Кривому Розі не охоплює тих, хто не відповідає вимогам, або вже отримував фінансову підтримку.

21 липня 2025 року українці матимуть можливість отримати грошову допомогу у Кривому Розі завдяки програмі фінансової підтримки від Агентства ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Грошова допомога у Кривому Розі становить 10800 гривень на одного заявника (виплачується протягом трьох місяців). Прийом документів та консультації відбуватимуться всього один день — за адресою: вул. Володимира Бизова, 5, з 09:30 до 15:00.

Реєстрація здійснюється лише в порядку живої черги. Попередній запис телефоном не проводиться, тому присутність на місці — обов’язкова.

Під час звернення необхідно мати:

- паспорти або ID-картки усіх, кого плануєте зареєструвати;

- індивідуальні податкові номери (ІПН);

- чітке розуміння родинного зв’язку між заявниками;

- довідку ВПО, оформлену протягом останніх шести місяців — якщо ви переселенець.

УВАГА: одразу при підході до консультанта важливо назвати всіх осіб, яких хочете внести до списку. Якщо ви не підготували документи, процес буде призупинено.

Щоб уникнути непорозумінь, організатори закликають заздалегідь ознайомитися з критеріями участі — детальна інформація доступна у закріплених повідомленнях на офіційному телеграм-каналі.

Важливо пам’ятати: програма не охоплює тих, хто не відповідає вимогам, або вже отримував фінансову підтримку від аналогічних гуманітарних структур нещодавно.

До слова, українці у місті також можуть отримати субсидії на оренду житла — цільову грошову допомогу, розроблену спеціально для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вимушені винаймати житло та не мають достатнього доходу для покриття витрат на проживання.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: куди звертатися за недоотриманою допомогою.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: хто може отримати недоотриману допомогу, пояснення ПФУ.