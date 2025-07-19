Денежная помощь в Кривом Роге не охватывает тех, кто не отвечает требованиям или уже получал финансовую поддержку.

21 июля 2025 года украинцы получат возможность получить денежную помощь в Кривом Роге благодаря программе финансовой поддержки от Агентства ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Денежная помощь в Кривом Роге составляет 10800 гривен на одного заявителя (выплачивается в течение трех месяцев). Прием документов и консультации будут проходить всего один день - по адресу: ул. Владимира Бызова, 5 , с 09:30 до 15:00.

Регистрация осуществляется только в порядке живой очереди . Предварительная запись по телефону не проводится , поэтому присутствие на месте обязательно.

При обращении необходимо иметь:

- паспорта или ID-карты всех, кого планируете зарегистрировать;

- индивидуальные налоговые номера (ИНН);

- четкое понимание родственной связи между заявителями;

- справку ВПЛ, оформленную в течение последних шести месяцев - если вы переселенец .

ВНИМАНИЕ: сразу при подходе к консультанту важно назвать всех лиц , которых хотите внести в список.

Чтобы избежать недоразумений, организаторы призывают заранее ознакомиться с критериями участия — подробная информация доступна в закрепленных сообщениях на официальном телеграмм-канале .

Важно помнить: программа не охватывает тех, кто не отвечает требованиям или уже получал финансовую поддержку от аналогичных гуманитарных структур недавно.

К слову, украинцы в городе также могут получить субсидии на аренду жилья — целевую денежную помощь, разработанную специально для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), вынужденных снимать жилье и не имеющих достаточного дохода для покрытия расходов на проживание.

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