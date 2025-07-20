У рамках графіка відключення світла на тиждень 21–27 липня в Харкові, енергетики працюватимуть точково, аби зменшити рівень незручностей.

Графік відключення світла на тиждень 21–27 липня в Харкові торкнеться частини Індустріального району, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Харківобленерго.

У зв’язку з плановими ремонтними роботами, які виконує АТ «Харківобленерго», частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання.

Графік передбачає знеструмлення деяких вулиць Індустріального району протягом двох днів — 23 та 24 липня — з 08:00 до 19:00.

Електрики не буде за наступними адресами:

вул. Душкіна — будинки 5, 7, 9, 11, 13

вул. Франтішека Крала — 23, 25, 27, 29, 25А, 31, 49, 51, 55, 57, 59, 84

просп. Архітектора Альошина — 6, 20, 20В, 22, 24, 26, 37, 39, 41, 43/21

вул. Косарєва — 13Б, 24, 25, 26А, 41, 41А, 42, 44, 46, 48

просп. Індустріальний — 26, 46А, 46Б, 46Е, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Е, 61, 63, 65

вул. Бекетова — 1, 21

просп. Олександрівський — 83, 85, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 113А, 115, 115А, 122, 122А

просп. Косіора — 162

вул. Михайла Водяного — 47, 51

вул. Молодіжна — 62

вул. Генерала Момота — 15

вул. Верстатобудівна — 9

вул. Миру — 42

вул. 12-го Квітня — 5А, 5Б, 12, 14А

вул. Біблика — 19, 48

вул. Таджицька — 17

Фахівці енергокомпанії закликають харків’ян заздалегідь підготуватися до тимчасових обмежень, подбати про зарядження пристроїв та мінімізувати використання електрозалежного обладнання у зазначені години.

Роботи мають профілактичний характер та спрямовані на стабілізацію енергопостачання у майбутньому.

У рамках графіка відключення світла на тиждень 21–27 липня в Харкові, енергетики працюватимуть точково, аби зменшити рівень незручностей для мешканців та бізнесу.

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