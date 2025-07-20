В рамках графика отключения света на неделю 21-27 июля в Харькове, энергетики будут работать точечно, чтобы снизить уровень неудобств.

График отключения света на неделю 21-27 июля в Харькове коснется части Индустриального района, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Харьковоблэнерго.

В связи с плановыми ремонтными работами, выполняемыми АО «Харьковоблэнерго», часть жителей города временно останется без электроснабжения.

График предусматривает обесточивание некоторых улиц Индустриального района в течение двух дней – 23 и 24 июля – с 08:00 до 19:00.

Электричества не будет по следующим адресам:

ул. Душкина - дома 5, 7, 9, 11, 13

ул. Франтишека Крала - 23, 25, 27, 29, 25А, 31, 49, 51, 55, 57, 59, 84

просп. Архитектора Алешина - 6, 20, 20В, 22, 24, 26, 37, 39, 41, 43/21

ул. Косарева - 13Б, 24, 25, 26А, 41, 41А, 42, 44, 46, 48

просп. Индустриальный - 26, 46А, 46Б, 46Е, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Е, 61, 63, 65

ул. Бекетова - 1, 21

просп. Александровский - 83, 85, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 113А, 115, 115А, 122, 122А

просп. Косиора - 162

ул. Михаила Водяного - 47, 51

ул. Молодежная - 62

ул. Генерала Момота - 15

ул. Станостроительная - 9

ул. Мира - 42

ул. 12-го Апреля - 5А, 5Б, 12, 14А

ул. Библика - 19, 48

ул. Таджикская - 17

Специалисты энергокомпании призывают харьковчан заранее подготовиться к временным ограничениям, позаботиться о зарядке устройств и минимизировать использование электрозависимого оборудования в указанные часы.

Работы носят профилактический характер и направлены на стабилизацию энергоснабжения в будущем.

В рамках графика отключения света на неделю 21-27 июля в Харькове энергетики будут работать точечно, чтобы уменьшить уровень неудобств для жителей и бизнеса.

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