График отключения света на неделю 21-27 июля в Харькове коснется части Индустриального района, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют в Харьковоблэнерго.
В связи с плановыми ремонтными работами, выполняемыми АО «Харьковоблэнерго», часть жителей города временно останется без электроснабжения.
График предусматривает обесточивание некоторых улиц Индустриального района в течение двух дней – 23 и 24 июля – с 08:00 до 19:00.
Электричества не будет по следующим адресам:
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ул. Душкина - дома 5, 7, 9, 11, 13
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ул. Франтишека Крала - 23, 25, 27, 29, 25А, 31, 49, 51, 55, 57, 59, 84
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просп. Архитектора Алешина - 6, 20, 20В, 22, 24, 26, 37, 39, 41, 43/21
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ул. Косарева - 13Б, 24, 25, 26А, 41, 41А, 42, 44, 46, 48
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просп. Индустриальный - 26, 46А, 46Б, 46Е, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Е, 61, 63, 65
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ул. Бекетова - 1, 21
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просп. Александровский - 83, 85, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 113А, 115, 115А, 122, 122А
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просп. Косиора - 162
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ул. Михаила Водяного - 47, 51
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ул. Молодежная - 62
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ул. Генерала Момота - 15
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ул. Станостроительная - 9
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ул. Мира - 42
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ул. 12-го Апреля - 5А, 5Б, 12, 14А
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ул. Библика - 19, 48
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ул. Таджикская - 17
Специалисты энергокомпании призывают харьковчан заранее подготовиться к временным ограничениям, позаботиться о зарядке устройств и минимизировать использование электрозависимого оборудования в указанные часы.
Работы носят профилактический характер и направлены на стабилизацию энергоснабжения в будущем.
В рамках графика отключения света на неделю 21-27 июля в Харькове энергетики будут работать точечно, чтобы уменьшить уровень неудобств для жителей и бизнеса.
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