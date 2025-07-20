Зміни, передбачені новим графіком руху транспорту у Київській області, мають забезпечити як безпеку громадян, так і стабільну логістику для підприємств.

Новий графік руху транспорту у Київській області буде запроваджено у Лебедівці, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає голова Київської обласної військової адміністраціїМикола Калашник.

На Київщині офіційно запрацювала тимчасова переправа, яку звели у Лебедівці Вишгородського району. Цей об’єкт введено в експлуатацію у межах ремонту основного мосту на важливій магістралі Київ – Вишгород – Десна – Чернігів. Зведення конструкції дозволило зберегти безперервність сполучення між населеними пунктами та забезпечити проїзд вантажного й службового транспорту.

Микола Калашник повідомив, що переправа витримує навантаження до 60 тонн, що дозволяє користуватися нею не лише легковикам, а й спецтехніці, зокрема каретам "швидкої", рятувальникам і комерційному транспорту. На об'єкті облаштовано дорожню розмітку, встановлені вказівники, а для організації руху та безпеки цілодобово чергують патрулі поліції.

Старий міст, який мав суттєві обмеження щодо ваги, остаточно перекрито з 15 липня через критичний технічний стан. Його повноцінна реконструкція триватиме кілька місяців, а завершення робіт заплановано на перше півріччя 2026 року. До того часу тимчасова переправа залишатиметься єдиним доступним маршрутом у цьому напрямку.

Мешканців та водіїв просять враховувати зміни під час планування маршрутів, бути обережними на новій ділянці дороги та дотримуватись правил дорожнього руху. Зміни, передбачені новим графіком руху транспорту у Київській області, мають забезпечити як безпеку громадян, так і стабільну логістику для підприємств.

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